Protest in Hesse-Stadt: Am Calwer Krankenhaus läuft spektakuläre Streikaktion

Die Kliniken im Land wehren sich gegen geplante Sparmaßnahmen: In Calw bleiben deshalb die Türen des Krankenhauses geschlossen. Und die Klinikdirektorin hängt am seidenen Faden.
Die Sparpläne der Bundesregierung fürs Gesundheitssystem stoßen auf Widerstand: An baden-württembergischen Krankenhäusern wird am Freitagvormittag gestreikt. Auch der Klinikverbund Südwest (KVSW) beteiligt sich daran. So läuft seit 11 Uhr eine zentrale Veranstaltungen am neuen Krankenhaus in Calw. Nach Angaben des KVSW gibt es eine weitere am Leonberger Krankenhaus.