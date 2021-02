Protest im Schwarzwald-Baar-Kreis Droht Bauern die Enteignung?

Generell kritisieren sie, dass sich die politische Führung in Berlin immer neue Verordnungen ausdenke, "die die Zukunft der landwirtschaftlichen Betriebe deutlich bedroht". Besonders betroffen seien kleinstrukturierte Familienbetriebe, so die Unterzeichner aus dem Vorstand der Ortsgruppe "Land schafft Verbindung Baden-Württemberg", die VS, Rottweil, Tuttlingen, Waldshut und Freiburg umschließt.

Aktueller Funke, der die harsche Kritik entzündete: die Kabinettsvorlage des Bundesumweltministeriums für das Insektenschutzpaket. Für Baden-Württemberg bedeute die 18 Prozent weniger landwirtschaftliche Nutzfläche, "eine glatte Enteignung der Produktionsflächen für heimische Lebensmittel". Grund genug, sich an Martina Braun, selbst Landwirtin aus Passion, zu wenden. Ein Schreiben, das die Sorgen der heimischen Landwirte widerspiegelt, ging auch an Thorsten Frei, CDU-Bundestagsmitglied: "Können Sie uns die Frage beantworten, wie es in Zukunft überhaupt weitergehen kann mit der deutschen Landwirtschaft auf der einen und der Politik Ihrer Partei auf der anderen Seite?"

"Verhindern Sie dieses völlig überzogene Vorgehen!"

Alle der vielen hundert geführten Gespräche zum Thema Zukunft der Landwirtschaft und auch zu ganz konkreten festen und unterschriebenen Vereinbarungen würden mit diesem Insektenschutzpaket mit Füßen getreten, so heißt es in dem Schreiben weiter. "Bitte bedenken Sie auch die ohnehin angespannte finanzielle Lage bei den landwirtschaftlichen Betrieben."

In Bezug auf die alarmierenden Insektenrückgänge sehen sich die Landwirte zu unrecht in der Böse-Buben-Rolle: Sehr viele Faktoren seien hierfür ursächlich: die Lichtverschmutzung, die fortschreitende Flächenversiegelung und die Klimaveränderungen. Kein anderer Bereich werde mit so massiven Wertverlusten und Einschränkungen versehen wie die Landwirtschaft. Klare Forderung an Frei: "Verhindern Sie dieses vollkommen überzogene Vorgehen! Verhindern Sie, dass das Insektenschutzpaket am Mittwoch beschlossen wird!" Nicht nur Frei, sondern auch weitere Mandatsträger und Landtagskandidaten von CDU und SPD wurden per Mail angeschrieben.

"Naturschutz, das geht nur gemeinsam mit den Landwirten."

Kann Martina Braun den Sturm der Entrüstung nachvollziehen? Die Linacher Öko-Bäuerin ist vorsichtig bei ihrer Antwort, denn sie kenne bis dato nur den Gesetzesentwurf für die Verbände. "Überzogene Forderungen" lehne sie jedoch generell ab. In ihren Augen wäre das Biodiversitätsstärkungsgesetz, seit 2020 in Kraft, ein gute bundesweite Vorgabe gewesen, das im Zusammenspiel von Bauern und Naturschützern in Baden-Württemberg zustande kam und zum Beispiel in den nächsten Jahren eine Verringerung des Pestizideinsatzes um rund 50 Prozent vorsehe. Braun sagte es dem Schwarzwälder Boten und auch den protestierenden Bauern: "Naturschutz, das geht nur gemeinsam mit den Landwirten."

Am heutigen Mittwoch soll im Bundeskabinett das sogenannte Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen werden. Dabei geht es um Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz und in der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung. Für die Landwirtschaft sind gewaltige Einschnitte geplant. Durch Verbote von Insektiziden und Herbiziden in FFH-Gebieten (FloraFaunaHabitate), durch Abstände zu Gewässern, durch Unterschutzstellung von bestimmten sogar gewerblich genutzten Obstbaumbeständen und Grünlandbeständen sollen mindestens 1,3 Millionen Hektar (acht Prozent) Nutzfläche in Deutschland zur Nutzung und zur Ernährungssicherung verloren gehen.