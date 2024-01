Protest im Kreis Rottweil: Bauern bei Demo in Berlin – und Ärger wegen AfD-Schildern

1 Landwirte aus dem Kreis Rottweil sind zusammen mit Teilnehmern aus dem Zollernalbkreis und dem Raum Tübingen mit dem Bus zur Großdemo nach Berlin gefahren. Foto: Haberer

Ein Bus voller Landwirte ist vom Kreis Rottweil aus zur Großdemo nach Berlin gefahren. Erst nach der Rückkehr sieht Kreisobmann Eugen Haberer die Fotos von Traktoren, die mit AfD-Schildern die Montagsdemo in Rottweil angeführt haben.









Kreisobmann Eugen Haberer ist ziemlich platt. Erst eine Woche voller Proteste mit der großen Kundgebung in Rottweil am Freitag – und dann ging es am vergangenen Sonntagabend auch schon in den Bus. Ziel: die Großdemo in Berlin. Die ganze Nacht über ging die Fahrt, morgens sei man dann in Berlin gerade noch so durchgekommen, bevor es in der Stadt richtig voll wurde.