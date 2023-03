Frauenhäuser treten in Streik

1 Frauen, die Gewalt in ihrer Beziehung erleben, finden in Frauenhäusern einen sicheren Hafen. Foto: © doidam10 - stock.adobe.com

Der 8. März ist der internationale Frauentag. Dieses Jahr wird er zum Tag, an dem die Frauenhäuser geschlossen bleiben. Grund für die drastische Maßnahme ist der Protest auch gegen die noch immer ungeklärte Finanzierung der Schutzeinrichtungen.









Was Frauenhäuser auszeichnet? Dass sie Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, rund um die Uhr als sicherer Hafen zur Verfügung stehen. Denn wer vor seinem gewalttätigen Partner flieht, der braucht von einem Moment auf den anderen eine sichere Unterkunft. Am 8. März wird dieser Schritt für betroffene Frauen noch ein bisschen schwieriger: Dann streiken die rund 130 autonomen Frauenhäuser in Deutschland, darunter die Schutzeinrichtung im Landkreis Calw. Deren Mitarbeiterinnen wollen gemeinsam mit den anderen Mitgliedseinrichtungen der zentralen Informationsstelle autonomer Frauenhäuser (ZIF) ein Zeichen setzen.