1 Zuletzt haben die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen – wie auf dem Foto Anfang Januar in Magedburg – wieder zugenommen. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Zuletzt haben vielerorts wieder mehr Menschen gegen die Coronapolitik protestiert – und die Proteste werden teils aggressiver. Was, wenn die Impfpflicht kommt? Und wie lässt sich die längerfristige Spaltung der Gesellschaft vermeiden? Ein Sozialpsychologe hat Antworten.















Tübingen - In mehreren Städten in Baden-Württemberg sind zuletzt wieder mehr Menschen gegen die Coronapolitik und gegen eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. Unterdessen hat die Politik weitere Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante beschlossen, eine allgemeine Impfpflicht wird weiter diskutiert. Was dies für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeuten würde und ob vermehrt mit Gewalt zu rechnen ist, erklärt Kai Sassenberg, Sozialpsychologe am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen.