Quer durch Deutschland finden sich als Protest gegen die derzeitige Regierung Ampeln am Galgen. „Ist so etwas nicht strafbar?“, fragen viele.

„Ist das jetzt strafbar oder nicht?“, wird immer wieder die Frage hinsichtlich eines „Ampelgalgens“ gestellt, der am Ortseingang des Schramberger Stadtteils Tennenbronn auf einem Grundstück aufgestellt war.

Für die Polizei ist klar, nachdem „diese Form des ’Protests’ von juristischer Seite geprüft wurde“, dass davon „keine konkrete Bedrohung oder Straftat gegen eine Einzelperson“ abzuleiten sei, sondern vielmehr pauschal ein Protest gegen die regierenden Parteien abgebildet werde.

Anders, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz, würde es sich verhalten, wenn ein Bild oder Name eines Politikers am Galgen hängend angebracht wäre. Dies hätte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge.