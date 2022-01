Am Montagabend war zum zweiten Mal seit dem 27. Dezember in Triberg ein "Spaziergang" angekündigt. Die Aufrufe hierzu fanden in den diversen "Sozialen Medien" statt. Die "Montagsspaziergänger" stehen den Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung und der diskutierten Impfpflicht kritisch gegenüber.