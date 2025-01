Protest für Ausbau der Infrastruktur: Eltern der Schramberger Berneckschule setzen ein Zeichen

1 Sie war nicht zu übersehen: Die Power der Eltern, die sich für eine gute Schulbildung und Infrastruktur für ihre Kinder einsetzen. Foto: Jambrek

Reichlich Fragen und auch einiges an Proteststimmung brachten die Eltern der Berneckschule in Schramberg mit in die Sitzung des Gemeinderats. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hörte zu und gab erste Antworten.









Der Elternbeirat der Berneckschule in Schramberg fordert, dass für alle Schulen beim Aus- oder Neubau die gleiche Priorität gilt und rief deshalb zur Teilnahme an der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. Januar, auf. Den Initiatoren ging es laut Alexandra Zink-Colacicco, der Vorsitzenden des Elternbeirats darum, „ein starkes Signal für die Zukunft der Berneckschule zu setzen.“ Die Stadtverwaltung hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, die Berneckschule am jetzigen Standort zu belassen und nicht in den Schulcampus einzubinden.