1 Bereits im Dezember protestierten Landwirte in Altensteig gegen die Politik der Bundesregierung (Archivbild) Foto: Thomas Fritsch

Die Protestwelle der Landwirte schien abgeebbt. Doch weit gefehlt. In dieser Woche machen sich die Bauern auf nach Nagold.









Der Bauernprotest erreicht am kommenden Donnerstag den Nagolder Vorstadtplatz. Nach Informationen des Bauernverbands Nordschwarzwald-Gäu-Enz mit Sitz in Bondorf und ihrer Kreisgeschäftsführerin Sylvia Ewers werden die Schlepper am 25. Januar ab 13.30 Uhr aus Richtung Wildberg in die Marktstraße einfahren.