Protest an Krankenhäusern: Kliniken laufen Sturm gegen Sparpläne – auch Freudenstadt und Horb

Das Klinikum Landkreis Freudenstadt beteiligt sich an Aktionen gegen die Sparpläne des Bundes. Geschäftsführerin Monique Bliesener ruft auch die Bürger zum Protest auf.
An vielen Kliniken in Baden-Württemberg blieben dieser Tage Türen geschlossen. Mit einem Aktionstag protestierte die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) gegen das geplante Beitragssatzstabilisierungsgesetz der Bundesregierung. Auch das Klinikum Freudenstadt und die Klinik für Geriatrische Rehabilitation Horb unterstützen laut einer Mitteilung der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) die Aktion.