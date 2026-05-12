Protest am Dienstag: Das fordern die Streikenden jetzt von der Rubin-Mühle in Lahr

Beschäftigte erhöhen den Druck auf das Unternehmen. Im Gespräch mit unserer Redaktion kontert Chef Christopher Rubin: Man tue bei den Gehältern, was man könne.
Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Hugsweierer Hauptstraße. Vor der Rubin-Mühle stehen 20 Menschen mit gelben Warnwesten, auf deren Rückseite zu lesen ist: Wir streiken. Zwei von ihnen haben es sich in Liegestühlen bequem gemacht. Es sind Beschäftigte des Unternehmens, vor dem sie sich versammelt haben, einer der führenden deutschen Hersteller von Getreideprodukten.