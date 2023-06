Protest am 14. Juni im Kreis Calw

1 Unter anderem die Stadtapotheke in Calw – sowie die meisten anderen im Kreis – bleiben am 14. Juni geschlossen. Foto: Mutschler

Am Mittwoch, 14. Juni, bleiben landauf, landab die meisten Apotheken geschlossen. Auch im Kreis Calw. Lediglich die Notdienstapotheken – unter anderem in Calw-Altburg – stehen zur Verfügung. Thomas Fein, Apotheker aus Calw und Vizepräsident des Landesapothekerverbands, erklärt, was es mit dem Protest auf sich hat.









Den Apotheken im Land reicht’s: Immer mehr müssen schließen, weil das Geld nicht mehr reicht. Hinzu kommen Lieferengpässe und überbordende Bürokratie. Deshalb hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) zu einem bundesweiten Protesttag am Mittwoch, 14. Juni, aufgerufen. Die meisten Apotheken – auch im Landkreis Calw – werden an diesem Tag geschlossen bleiben. Thomas Fein, Inhaber der Calwer Stadtapotheke und Vizepräsident des Landesapothekerverbands (LAV) erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, was es mit dem Protesttag auf sich hat.