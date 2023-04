1 In der Steilwand: „Let’s Dance“-Juror Jochen Llambi. Foto: © ProSieben

In der neuen ProSieben-Show „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?" stellen sich Prominente besonderen Herausforderungen. Jochen Llambi musste feststellen, dass eine Steilwand was anderes ist als ein Tanzparkett.









Auf dem Tanzparkett macht ihm keiner was vor, doch in der ProSieben-Show „Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?“ geriet „Let’s Dance“-Juror Jochen Llambi an seine Grenzen. Am Sonntagabend um 20.15 Uhr lief die erste Folge der neuen Show, in der sich Prominente besonderen Herausforderungen stellen.

Llambi trat in Österreich zur Seitlpfeifen-Challenge gegen Herausforderer Timo Becker an. Der 58-jährige Tanzjuror und der 37-jährige Chemikant aus Bürstadt sollten eine Drahtleiter über einer 600 Meter tiefen Schlucht erklimmen. Am Ende sollten die beiden auf dem auf über 2000 Meter gelegenen Gipfel des Donnerkogels die Seitlpfeife, eine Art Ur-Querflöte, spielen.

Respekt für Llambi

Doch Llambis Nerven hielten der Kraxelei nicht stand – er brach die Challenge ab, der Punkt ging an Timo Becker. Auf Twitter zollten die User dieser Entscheidung Respekt.

Seine Teamkolleginnen hatten ihre eigenen Herausforderungen zu meistern: Amira Pocher musste in Italien durch das größte Labyrinth der Welt irren und nebenbei möglichst schnell drei komplette Mahlzeiten vertilgen. Evelyn Burdecki trat auf Malta zum Unterwasser-Biathlon an.

An den kommenden Sonntagen stellen sich noch andere Promis besonderen Challenges: Darunter Oliver Pocher, Thore Schölermann, Larissa Marolt, Max Mutzke, Wayne Carpendale oder Arabella Kiesbauer.