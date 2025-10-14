Prorussischer Cyberangriff: Hacker attackieren Vergabeportal für öffentliche Aufträge

Plötzlich offline: Hacker legen das Vergabeportal des Bundes tagelang lahm. Was der Cyberangriff auf ein deutsches Behördenportal mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat.
Berlin - Prorussische Hacker haben nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" die Webseite des Deutschen Vergabeportals des Bundes in die Knie gezwungen. Durch die Cyberattacke war diese wichtige Schnittstelle zwischen Staat und Wirtschaft fast eine Woche lang nicht erreichbar. Am Dienstagnachmittag war das Portal wieder online.