Es sind eher deutsche Promis, die während der Fashion Week in Berlin von Schau zu Schau tingeln – doch ab und zu verirrt sich auch internationale Prominenz in die deutsche Hauptstadt.















Nein, die Berliner Fashion Week hat nicht die internationale Strahlkraft der New Yorker, Pariser oder Mailänder Schauen. Berlin ist die kleine Schwester der Modewochen. Die ganz großen Labels zeigen ihre Kleider woanders. Vor allem die deutsche Prominenz sitzt in der deutschen Hauptstadt in den Reihen direkt am Laufsteg.

Aber auch internationale Stars sieht man vereinzelt in Berlin: Hollywoodstar Andie MacDowell besuchte am Mittwochabend die Schau von Marc Cain im früheren Flughafen in Tempelhof. Begleitet wurde die 64-Jährige von ihrer Tochter Rainey Qualley. Als MacDowell aus dem Wagen ausstieg, wurde die US-Schauspielerin (bekannt aus „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, „Green Card“ oder „Und täglich grüßt das Murmeltier“) von Autogrammjägern und Fotografen umringt.

Auch Model Maye Musk - die Mutter des Tech-Milliardärs Elon Musk - war für Marc Cain in Berlin. Das 74-jährige „Best Ager“-Model hatte einen kurzen Auftritt während der Show.

Die Fashion Week findet zweimal jährlich statt. An verschiedenen Orten der Stadt stellen Designer und Designerinnen ihre Kollektionen vor. Das Label Marc Cain lud in den früheren Flughafen in Berlin-Tempelhof ein. Das Publikum saß in der Flughafenhalle vor einem alten Gepäckband. Unter den Gästen waren etwa auch die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Mareile Höppner.

