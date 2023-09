1 Supermodel Karolina Kurkova mit Firmenchef Helmut Schlotterer. Foto: Arne Hahn

Das Modelabel Marc Cain feiert zum Jubiläum am Stammsitz in Bodelshausen im Kreis Tübingen mit prominenten Gästen aus der ganzen Welt eine rauschende Fashionshow. Firmengründer Helmut Schlotterer schenkt den Mitarbeitern sein Unternehmen – ein bislang einzigartiger Vorgang.









Auf der Gästeliste standen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (47) und Topmodel Karolina Kurkova (39) ganz oben: Mit zahlreichen prominenten Gästen feierte das Modelabel Marc Cain am Donnerstagabend seinen 50. Geburtstag. Und das, wie es sich für einen Global-Player in der Modewelt gehört: mit einer großen Fashionshow am Stammsitz im schwäbischen Bodelshausen (Kreis Tübingen). Zu der fulminanten Laufstegshow, in der die eigens für das Jubiläum entworfene Kollektion präsentiert wurde, waren neben der Prominenz, zu der auch TV-Moderatorin Frauke Ludowig (59) und ihre Tochter Nele, die Nichten von Prinzessin Diana, Amelia und Eliza Spencer, oder Schauspielerin Bettina Zimmermann und Ann-Kathrin Götze gehörten, vor allem Geschäftspartner geladen. Am Freitagabend sollen dann die Mitarbeiter – rund 800 – in den Genuss des rauschenden Festes.