Promiraten und Maskenabstauben: Riesiger Ratespaß in Sulz – wer steckt im Narrenkleid?

Ratespaß garantiert: Sechs Sulzer schlüpften in die Kleider von Optimist, Pessimist, Breagler, Salzsieder, Narro und Hexe. Mancher wurde trotz Irreführung gleich erkannt.

Das Promiraten ist in Sulz schon seit Jahrzehnten Brauch beim Abstauben. Sulzer Wer in den Kleidern der Traditionsfiguren der Sulzer Fasnet steckt, muss anhand von Hinweisen erraten werden. So waren am Montagabend in der Zunftstube alle Sulzer Traditionsfiguren – der Optimist, Pessimist, Breagler, Salzsieder, Narro und die Sulzer Hexe – beim fröhlichen Rätselraten mit dabei.

Bevor das Raten losging, mussten die Kleidle aber zunächst vom Staub des vergangenen Jahres befreit werden. Diese Aufgabe übernahm in diesem Jahr der Vizezunftmeister Heiko Heinzelmann. Sein Chef schippere lieber auf dem Kreuzfahrtschiff über die Meere, ließ er verlauten.

Um zu erraten, wer in den Narrenkleidern steckt, verließ man sich übrigens nicht nur auf die Hinweise aus den Beschreibungen, auch Körpergröße, Gangart und typische Bewegungen können stets einen Hinweis auf die gesuchte Person liefern.

Pessimist wird schnell erkannt

Dann ging es los: Froh gelaunt betrat der Optimist unter den Klängen des Narrenmarsches die Zunftstube und mischte sich gleich unter die Narrenschar. „Der pflegt an guada Draht ins Städtle“, war der erste Hinweis. Und: „Singen kann der au“. Der entscheidende Hinweis war dann: „Selbst im Ruhestand erzieht der no weiter“. Weitere Beschreibungen hätten Hinweise auf die Imkerei gegeben, doch die Ratenden wussten bereits, dass es sich um Karin Domonell handelt.

Traurig betrat des Optimisten Zwilling, der Pessimist, den Raum, und sofort erkannte das Ratevolk Eberhard Frick. „Lasset mich wenigstens anfangen“, protestierte Heinzelmann. „Der kommt vo da Höh, aber net schon emmer“, „Der isch vom älteren Schlag“, „Beim Handball kennt der sich aus“ und „Crêpes verkauft der gern“ wären einige der Hinweise gewesen.

Überraschung geplatzt

Beim Breagler dauerte es deutlich länger, bis die Lösung aus dem Publikum kam. Tipps wie „Der schafft in einem richtigen Saftladen“, „Die Farben rot und weiß send dem wichtig“ und dass der Gesuchte ein Helfersyndrom habe, machten schließlich deutlich, dass es sich um den Bereitschaftsleiter des DRK Sulz, Carsten Rinke, handeln musste.

Beim Salzsieder sollte es eine große Überraschung geben, hatte man das Publikum doch im Glauben gelassen, Timo Holst sei auf Kreuzfahrt. Wild sprang der Salzsieder durch die Zunftstube, doch alles half nichts: Das Publikum wusste gleich Bescheid. Da brauchte es Hinweise wie „Mit flüssigem Gold kennt der sich aus“ und „Der Mönch hats ihm angetan“ gar nicht mehr.

Deutlich schwieriger gestaltete sich die Lösung beim Narro. „Der isch net vom Städtle, trotzdem isch er oft da“, hieß es. „Der isch ganz schön belesen“, machte schließlich deutlich, dass Svenja Fehrenbacher aus der „Bücherinsel“ der Narro war.

Mit einem Hechtsprung kam die Sulzer Hexe schließlich in die Zunftstube. Dass Schnee ihr Element ist, reichte bereits, um sie zu identifizieren: Es handelte sich um Christian Blosl – unter anderem bekannt durch sein Mitwirken in vielen Theaterstücken. Weitere Hinweise wären gewesen, dass er gern den Takt vorgibt, eine eigene Münze hat und als Hannikel bekannt ist.