Promiraten und Maskenabstauben: Riesiger Ratespaß in Sulz – wer steckt im Narrenkleid?

Ratespaß garantiert: Sechs Sulzer schlüpften in die Kleider von Optimist, Pessimist, Breagler, Salzsieder, Narro und Hexe. Mancher wurde trotz Irreführung gleich erkannt.
Das Promiraten ist in Sulz schon seit Jahrzehnten Brauch beim Abstauben. Sulzer Wer in den Kleidern der Traditionsfiguren der Sulzer Fasnet steckt, muss anhand von Hinweisen erraten werden. So waren am Montagabend in der Zunftstube alle Sulzer Traditionsfiguren – der Optimist, Pessimist, Breagler, Salzsieder, Narro und die Sulzer Hexe – beim fröhlichen Rätselraten mit dabei.