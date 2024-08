Die „boso Ladies Open“ sind eine der sportlichen Höhepunkte in der Region. Das Hechinger Damentennisweltranglistenturnier ist berühmt für seinen Wohlfühlcharakter, den die Spielerinnen, die Betreuer und die Gäste gleichermaßen genießen und den auch prominente Gäste zu schätzen wissen.

Apropos prominenten Gäste: Den Kampf der Spielerinnen um den gelben Filzball haben auch Georg Friedrich Prinz von Preußen, Sophie Prinzessin von Preußen und der aus Hechingen stammende Filmregisseur Hannes Stöhr („Global Player – Wo wir sind isch vorne“ mit dem wunderbaren Walter Schultheiß, der heuer 100 Jahre alt geworden ist) verfolgt.

Begrüßt wurden die Gäste vom Vorsitzenden des Tennisclubs Hechingen, Oliver Unger, und Bürgermeister Philipp Hahn. Letzterer unterstützte am Abend das Serviceteam am Getränkestand. Mit Spannung verfolgt wurde das letzte Match des Tages auf dem Center Court, bei dem sich die Deutsche Marie Vogt und die Ungarin Anna Bondar gegenüberstanden. Am Ende hatte die an Position zwei gesetzte Ungarin in zwei Sätzen die Oberhand behalten.

