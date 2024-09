1 Holger Dopp (von links) und Michael Antwerpes. Foto: Dopp

Der Moderator der SWR-TV-Sendung „Sag die Wahrheit“ kündigte beim Kakteen-Experten Holger Dopp aus Empfingen seinen Besuch an.









Link kopiert



Die Anmeldung erfolgte während Antwerpes in Paris noch täglich die Para-Olympiade moderierte. Und da er ohnehin am gleichen Tag den „Talk am See“ in der Täleseehalle in Empfingen moderierte, bot sich ein Besuchstermin in den dornigen Doppschen Kakteen-Sammlungen bestens an.