FC 08 Villingen Jonas Busam Zweifel, Lust, Reha – der lange Weg zurück nach einem Kreuzbandriss

Hiobsbotschaft Kreuzbandriss. Am 1. Juni, an einem für den FC 08 Villingen ganz besonderen Tag, erwischt es Abwehrchef Jonas Busam. Der 26-Jährige nimmt uns nach einem „ekelhaften Gefühl“ mit auf seinen langen Weg in Richtung Genesung. Am Ende soll das Comeback in einem Stadion steigen, in dem er schon als Balljunge Erfahrungen sammelte.