Dieses Geschäft kommt in den früheren Lahrer Bastelladen Krea

1 Zieht mit ihrem Geschäft an die Stadtmühle: Rosena Kuhner (links), hier beim Verkauf auf einer Messe. Foto: Glasemann

Ende eines prominenten Leerstands: Ein Geschäft für regionale Produkte übernimmt die Räume des ehemaligen Bastelshops Krea.









Das Ladengeschäft „Kosmos Schwarzwald Shop & Galerie Rosena Kuhner“ zieht zum 7. Mai mitten in die Lahrer Innenstadt – in die Räumlichkeiten, in denen bis zu seiner Schließung Anfang des Jahres das Bastelhaus Krea zu Hause war.