Prominenter Besuch in Rust

2 Der Moderator Alexander Mazza besucht Rulantica. Foto: Europa-Park

Der Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter und der Moderator Alexander Mazza waren laut Mitteilung am Wochende zu Besuch in der Wasserwelt "Rulantica" des Europa-Parks.

Rust - Mit seiner Familie habe der deutsche Moderator und Schauspieler, der seit 1995 bei bekannten deutschen Fernsehsendern arbeitet, den Park und die Wasserwelt besucht. Seit 2020 sei er Schirmherr des "Ronald McDonald-Hauses" in München am Deutschen Herzzentrum und Botschafter des Ambulanten Kinderhospiz München. Außerdem sei der Moderator auch als Coach für Kommunikation, Präsentation und Auftreten tätig.

Rulantica ist "das spektakulärste Erlebnisbad"

Bei seinem Besuch in Rulantica habe er sich begeistert gezeigt: "Rulantica ist das spektakulärste Erlebnisbad, das ich jemals besucht habe. Ich kenne keine Wasserlandschaft, die größer oder abwechslungsreicher konstruiert wurde. Die Gestaltung der Wasserwelt mit seiner Liebe zu jedem noch so kleinen Detail macht sie unverwechselbar."

Auch der Fußballspieler Matthias Ginter war am Wochenende zu Gast in der Wasserwelt Rulantica. Der gebürtige Freiburger besuche den Europa-Park schon seit seiner Kindheit regelmäßig und sei begeistert von der zu Rulantica gehörenden neuen Outdoor-Rutschenwelt Svalgurok. Mit ihrem kleinen Sohn Matteo hätten der Bundesliga-Profi und seine Frau Christina jede Menge Spaß in den Bereichen für Kinder gehabt.