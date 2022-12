1 Topmodel Heidi Klum gibt auf Instagram einen Einblick in ihr Fest mit der Familie (Archivbild). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Kay Blake

Topmodel Heidi Klum zeigt auf Instagram, wie sie das Weihnachtsfest mit der Familie verbringt. Es wird gekocht, gefeiert und Quatsch gemacht – auch die Kaulitz-Brüder dürfen da natürlich nicht fehlen.















Link kopiert

Heidi Klum ganz leger im Pyjama – das Model hat typisch amerikanisch mit seiner Familie Weihnachten gefeiert. Auf Instagram geben sie, ihr Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill Kaulitz einen tiefen Einblick in die privaten Feierlichkeiten.

In den Instagram-Stories der Familie ist zu sehen, wie gemeinsam der Truthahn zubereitet, gegessen und gespielt wird. Auch wenn das hier nicht irgendeine Familie ist, der Kaulitz-Klum-Clan feiert offenbar ähnlich wie viele anderen Familien in den USA. Auch ein großes Gruppenfoto, samt Hunden, darf da natürlich nicht fehlen:

Etwas kamerascheuer als Mama Heidi Klum zeigen sich die Kinder Leni (18), Henry (17), Johan (16) und Lou (13) am Fest. Sie – ebenfalls im Schlafanzug – halten sich die Geschenke vors Gesicht. „Wishing YOU a Merry Christmas“ wünscht die 49-Jährige, die mit Tom Kaulitz seit 2019 verheiratet ist und seither in einer großen Patchwork-Familie lebt.