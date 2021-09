1 Damiano Maiolini wird bald nicht mehr allein auf der Bühne stehen. Foto: Thomas Binder

Wer denkt, der aufstrebende Musiker aus Oberndorf hört mit seiner Musik auf, hat weit verfehlt – auch wenn am Wochenende die vorerst letzte Deutschpop-Single "Immer" veröffentlicht wurde.

Oberndorf - Im Gegenteil: Erst vor kurzem war der junge Oberndorfer im Halbfinale der Schlager Academy im ZDF Fernsehgarten zu sehen. Seitdem hat sich bei ihm einiges getan, wie er dem Schwarzwälder Boten verrät.

Sein Besuch in Köln für die TV-Show war nicht sein letzter, da er aktuell mehrere Singles in Köln mit einem Multiple-Chart-Hitter-Produzenten aufnimmt. Für die Produktion der neuen Singles kam prominente Unterstützung hinzu: So haben ihn mehrere Künstler kontaktiert, darunter auch ein Team erfahrener Singer-Songwriter, mit denen Damiano gemeinsam einen Song geschrieben hat, der bis dato für Ende Oktober gedacht ist. Einige der Texter sind bereits jahrelang im Showbusiness und schreiben unter anderem für große Stars wie Helene Fischer.

Prominente Duett-Partner im Gespräch

"Dass wirklich so bekannte und großer Songwriter mit mir arbeiten wollen macht mich total stolz und glücklich", so Damiano. "Natürlich wächst auch der Druck, schließlich möchte ich weder mich, mein Team oder sonst jemanden enttäuschen. Aber wenn ich nur ein paar Jahre zurückdenke und jetzt sehe, was ich alles erleben darf, schätze ich mich einfach sehr glücklich und versuche diese Erfahrungen total zu genießen."

Zudem deutet sich an, dass Maiolini demnächst auch nicht mehr allein auf der Bühne stehen wird – von seiner Bühnentanz-Crew "Stage-Six" mal abgesehen. So ist wohl noch der eine oder andere prominente Duett-Partner im Gespräch.

Am Wochenende hat Maiolini seine nächste Deutsch-Pop-Single "Immer" veröffentlicht. Sie beschreibt eine bittersüße Beziehung, die gleichzeitig schöne, wie aber auch traurige Gefühle in dem Protagonisten weckt, der unsterblich in seine Partnerin verliebt ist, aber tief im Inneren ganz genau weiß, dass sie diese Liebe nie erwidern kann. Er beschließt, sie trotz der Umstände zu lieben, komme was wolle – und das für immer.

Nachdem er eine private Erfahrung im Freundeskreis erlebte, die ihn realisieren ließ, dass Liebe einseitig sein kann, kam dem 30-Jährigen die Idee zum Song. "Normalerweise trennen Menschen den Kontakt, wenn sie merken, dass die Liebe einseitig ist. Aber was ist bei echter bedingungsloser Liebe? Ein Mensch, der bedingungslos liebt, wird doch bei dieser Person bleiben, oder? Oder waren seine oder ihre Versprechen nur leere Worthülsen? Schließlich sagt man auch nicht einfach salopp ›Ich liebe dich‹ zu jedem", so Maiolini.

Der deutsche Popsong soll zum Nachdenken darüber anregen, inwiefern es bedingungslose Liebe gibt oder ob doch alles vergänglich ist. "Jeder Mensch geht anders damit um und wird auf anderen Wegen glücklich – eins steht jedoch fest: Liebe wird von jedem Menschen gesucht und gebraucht – und das nicht nur gestern, heute und in der Zukunft, sondern immer".

Den Song gibt es auf allen gängigen Streamingportalen zum Download.