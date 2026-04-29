Prominente Personen: Diese Menschen haben die Freiburger bei der OB-Wahl auch gewählt
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Die Wahl des Freiburger Oberbürgermeisters wurde nun offiziell bestätigt. Foto: Alexander Blessing

Neun Kandidaten standen auf dem Wahlzettel der Freiburger OB-Wahl. Über die freie Zeile haben die Freiburger aber auch andere Personen gewählt.

Der Gemeindewahlausschuss hat am Mittwoch das Endergebnis der OB-Wahl am vergangenen Sonntag festgestellt. Dabei haben der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Martin Haag (parteilos), und sein Stellvertreter Michael Haußmann, Leiter des Wahlamtes, dem Ausschuss die Wahlniederschriften und Anlagen der 139 Wahlvorstände für einen allgemeinen Wahlbezirk und der 60 Briefwahlvorstände vorgelegt.

 

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Amtsinhaber Martin Horn ist als Favorit in die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg gegangen. Er hat sich mit 52,9 Prozent bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit geholt.

Von den 173.011 Wahlberechtigten haben 97.085 Personen ihre Stimme abgegeben. Darunter waren 37.204 Briefwähler. Es gab 150 ungültige Stimmen.

14 Stimmen für Christian Streich

Von den gültigen Stimmen entfielen auf Martin Horn 51.310, Monika Stein 28.736, Achim Wiehle 10.153, Dejan Mihajlović 2435, Karl Schwarz 2162, Florian Braune 1304, Claudio Probst 396, Martin Borgmann 314 und Wim Kölker 72 Stimmen.

53 Stimmen gingen an über die freie Zeile gewählte, nicht vorgedruckte Personen. Dazu zählten unter anderem Christian Streich (14 Stimmen), Esther Pazouki (3), Vinzenz Bothe, Dieter Salomon, Johannes Fridich, Stephan Lüdtke, Boris Palmer, Volker Fleck und Petra Zimmermann (je 2).

 