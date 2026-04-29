Prominente Personen: Diese Menschen haben die Freiburger bei der OB-Wahl auch gewählt

Diese Menschen haben die Freiburger bei der OB-Wahl auch gewählt

1 Die Wahl des Freiburger Oberbürgermeisters wurde nun offiziell bestätigt. Foto: Alexander Blessing Neun Kandidaten standen auf dem Wahlzettel der Freiburger OB-Wahl. Über die freie Zeile haben die Freiburger aber auch andere Personen gewählt.







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Der Gemeindewahlausschuss hat am Mittwoch das Endergebnis der OB-Wahl am vergangenen Sonntag festgestellt. Dabei haben der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Martin Haag (parteilos), und sein Stellvertreter Michael Haußmann, Leiter des Wahlamtes, dem Ausschuss die Wahlniederschriften und Anlagen der 139 Wahlvorstände für einen allgemeinen Wahlbezirk und der 60 Briefwahlvorstände vorgelegt.