Prominente Gastrolle: Tatort trifft Tarzan: Richy Müller auf der Musicalbühne

Liane statt Leichenfund: "Tatort"-Kommissar Richy Müller probiert sich nun im Dschungel aus. (Archivfoto) Foto: Christoph Schmidt/dpa Stuttgarts «Tatort»-Kommissar Richy Müller tauscht die Dienstmarke mit dem Dschungel - und ist schon ganz aufgeregt. Warum der Musical-Ausflug einer Mutprobe gleichkommt.







Stuttgart (dpa/lsw) - "Tatort"-Kommissar Richy Müller in ungewohnter Rolle: Der 69 Jahre alte Fernsehermittler schwingt bald im Stuttgarter "Tarzan"-Musical mit, zumindest für eine Weile. Müller, der sonst in seiner Rolle als Ermittler Verbrechern hinterherjagt, wird in rund einem Dutzend Gastauftritten nun selbst zum Bösewicht. Er schlüpft in dem Disney-Stück in die Rolle von Clayton - einem Großwildjäger, der als Expeditionsleiter Jane in den Dschungel führt und sich mit dem Menschenaffen Tarzan anlegt.