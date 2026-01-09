Prominente alkoholfrei: Winterscheidt und Schweighöfer sind beim Dry January dabei

Zu Jahresbeginn entscheiden sich viele Menschen nach üppigen Feiertagen für Verzicht. Zum Dry January kommt häufiger der Veganuary - auch Prominente machen international mit.

Mainz - TV-Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer wollen im Januar auf Alkohol verzichten. "2026 werde ich den Dry January durchziehen, außer an meinem Geburtstag vielleicht", sagte Winterscheidt der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Am 13. Januar wird er 47 Jahre alt. "Also 2025 habe ich‘s nicht ganz durchgezogen, da bin ich ehrlich. Ich ertrage es immer nicht, ein Jahr älter zu werden, ohne zu trinken", sagte Winterscheidt. "Es ist halt blöd, wenn man im Januar Geburtstag hat."

Dry January ja - Veganuary zumindest noch nicht so ganz "Ich mache jedes Jahr beim Dry January mit", sagte Schweighöfer. "Ich liebe Herausforderungen, wie wenn man sagt, man macht jetzt einfach mal einen Marathon." Für vegane Ernährung im ersten Monat des Jahres gilt das noch nicht. "Das müsste ich tatsächlich mehr machen", sagte Schweighöfer.

"Ich esse nicht strikt im Januar vegan", sagte Winterscheidt. "Aber wo ich kann, versuche ich mein Verhalten zu verändern und bewusster zu genießen", betonte der Moderator. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Prozess mit vielen kleinen Stellschrauben ist. Man muss einfach anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, dann merkt man auch oft, dass es gar kein Verzicht ist."

"Man kann auch sternhagelfit die beste Zeit haben!"

"Man kann auch sternhagelfit die beste Zeit haben!", sagte Winterscheidt. "Der Dry January macht es einem leichter, nicht zu trinken, wenn man das möchte, weil es von den Leuten akzeptiert wird und man sich nicht rechtfertigen muss", sagte Winterscheidt. "Das ist ja oft der entscheidende Faktor und war einer der Gründe, weshalb wir bei unserer Brand III FREUNDE unsere Nullis, also alkoholfreie Weine, haben. Da steht der Genuss im Vordergrund, ob mit oder ohne Alkohol ist egal."

Winterscheidt und Schweighöfer setzten mit ihrem Unternehmen auf Wein aus Rheinhessen und neuerdings auch von der Mosel. Auch andere Prominente wie Günther Jauch sind im Weingeschäft aktiv.