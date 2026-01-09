Prominente alkoholfrei: Winterscheidt und Schweighöfer sind beim Dry January dabei

Zu Jahresbeginn entscheiden sich viele Menschen nach üppigen Feiertagen für Verzicht. Zum Dry January kommt häufiger der Veganuary - auch Prominente machen international mit.
Mainz - TV-Moderator Joko Winterscheidt und Schauspieler Matthias Schweighöfer wollen im Januar auf Alkohol verzichten. "2026 werde ich den Dry January durchziehen, außer an meinem Geburtstag vielleicht", sagte Winterscheidt der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Am 13. Januar wird er 47 Jahre alt. "Also 2025 habe ich‘s nicht ganz durchgezogen, da bin ich ehrlich. Ich ertrage es immer nicht, ein Jahr älter zu werden, ohne zu trinken", sagte Winterscheidt. "Es ist halt blöd, wenn man im Januar Geburtstag hat."