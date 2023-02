Wiedersehen mit dem Rottenburger Ex-Pärchen: Gloria und Niko sind ab Dienstag, 21. Februar, bei der neuen Staffel der Show "Prominent getrennt" von RTL+ dabei. Los geht es um 20.15 Uhr.









Eine gewisse Bekanntheit erreichten Gloria und Nikola Glumac mit einem anderen Format von RTL+: 2022 stellten sie ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. Die Sendung verließen sie zwar noch als Paar, doch es kriselte bereits. Im Oktober machten die Rottenburger die Trennung dann offiziell.

Zum Konzept der neuen Show schreibt RTL+: "Eine Villa, acht getrennte Promi-Paare und 100.000 Euro Preisgeld: Das ist Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen. Auch in Staffel 2 treten ab dem 21. Februar 2023 wieder acht Ex-Promi-Paare gegeneinander an. In verschiedenen Challenges müssen sie Teamgeist zeigen und kämpfen um 100.000 Euro Gewinn. Doch was wird passieren, wenn die Paare sich begegnen und auf engem Raum miteinander leben müssen?

Fest steht: In der Villa ist alles möglich, ob Streit mit dem oder der Ex oder sogar ein neuer Flirt. Für die verschiedenen Challenges gilt es, noch einmal das Vertrauen der oder des Ex zu gewinnen und als Team zu spielen. Nur so kommen beide dem Preisgeld ein Stück näher. Wer am Ende den Gewinn mit nach Hause nimmt, entscheidet aber nicht nur der Erfolg bei den Spielen, sondern auch der gute Wille der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.

Ist der Zoff vorprogrammiert?

Haben sich die Paare nach ihrer Trennung überhaupt noch etwas zu sagen und ist der Zoff vorprogrammiert? Oder werden das Zusammentreffen und die Zeit im Haus friedlich und die Liebe flammt noch einmal auf? Das finden die Verflossenen bei Einzelgesprächen in ihrer „Zeit zu zweit“ heraus. Dabei wird sich klären, ob Zeit wirklich alle Wunden heilt oder die Vergangenheit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einholt.

Dreharbeiten in Afrika

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 fanden im Herbst 2022 in einer Villa in Südafrika statt. Prominent getrennt 2023 umfasst 10 neue Folgen."