Promialarm im Europa-Park: Stars feiern unter Sternen

In der ausverkauften Europa-Park Arena wurden am Wochenende nicht nur herausragende Leistungen in der Unterhaltungs- und Medienbranche ausgezeichnet. Unzählige Stars und Prominente feierten mit den rund 1200 Gästen ein rauschendes Fest. Eventuell kommt im Lauf des Jahres sogar ein weiteres außergewöhnliches Event dazu.

Zum 25. Mal wurden am Wochenende im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) die Radio Regenbogen Awards verliehen. Kein Wunder, dass die Stardichte bei dieser Jubiläumsgala noch dichter war als in den Vorjahren. Und auch der Rote Teppich wartete mit einer Rekordlänge auf: Über 82 Meter war er lang und bot so den vielen Fans jede Menge Möglichkeiten für Fotos.

Wolfgang Niedecken wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Hier unterhält er sich mit Iris Berben, die die Laudatio für ihn gehalten hat. Foto: Arne Hahn

Bei der Gala in der Arena wurde BAP-Gründer Wolfgang Niedecken für sein Lebenswerk ausgezeichnet (Laudator: Hannes Ringlstetter). Europa-Park-Chef Roland Mack erhielt den erstmals verliehenen „Sonderpreis Entertainment“ (Laudator: Johannes B. Kerner). „Ich nehme diese Auszeichnung stellvertretend für die Mitarbeiter des Parks entgegen“, strahlte Mack. Der Australier Cyril wurde für den Song des Jahres 2024 („Stumblin‘ In“) ausgezeichnet, Sophie and the Giants aus Großbritannien in der Kategorie „Pop International 2024“. Nico Santos erhielt den Award als „Künstler National 2024“. Der Preis „Pop National 2024“ ging an den letztjährigen ESC-Teilnehmer Isaak und Mark Ambor erhält den Preis in der Kategorie „Newcomer International 2024“.

Roland Mack, Barbara Schöneberger und Johannes B. Kerner (von links) Foto: Arne Hahn

Der Comedy-Award 2024 ging an den gebürtigen Lörracher Florian Schroeder. Die Laudatio für ihn hielt Mirja Boes, die auch durch den Abend führte. Milow („The Voice 2024“) und das Brüder-Duo Fast Boy („Newcomer National 2024“) wurden ebenso ausgezeichnet, wie Barbara Schöneberger („Medienfrau 2024“, Laudator: Günther Jauch) und „LOL – Last One Laughing“-Gastgeber Michael „Bully“ Herbig („Medienmann 2024“, Laudatorin: Iris Berben).

Vor und nach der Verleihungs-Gala wurde unter anderem auch im Europa-Park Dome kräftig gefeiert. Foto: Arne Hahn

Herbig war von dem Abend übrigens derart begeistert, dass er Roland Mack auf der Bühne spontan vorschlug, die Premiere seines neuen Kinofilms „Das Kanu des Manitu“ im Sommer gemeinsam in Rust zu feiern. Ob dieses Vorhaben während der anschließenden Partynacht fix gemacht wurde, ist nicht bekannt. Es bleibt spannend.