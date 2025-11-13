Promi-Geburtstag: Muss weiter Rechnungen bezahlen - Whoopi Goldberg wird 70

Erfolgsfilme wie «Ghost - Nachricht von Sam», «Die Farbe Lila» und «Sister Act» machten Whoopi Goldberg berühmt. Jetzt wird die US-Schauspielerin 70 - und bleibt im Alltag vieler Amerikaner präsent.
Los Angeles - Eigentlich würde Whoopi Goldberg gar nicht so ungern in den Ruhestand gehen. "Aber noch geht es nicht. Ich kann es mir nicht leisten", sagte die US-Schauspielerin dem US-Portal "Entertainment Tonight". "Ich muss weiter Rechnungen bezahlen." Deswegen ist Goldberg, die am Donnerstag (13. November) 70 Jahre alt wird, nach wie vor fast jeden Tag im US-Fernsehen als eine der Moderatorinnen der Talkshow "The View" im Einsatz - inzwischen schon seit fast 20 Jahren.