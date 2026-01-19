Gesundheitliche Probleme und der Tod ihres Mannes: Country-Ikone Dolly Parton hat kein einfaches Jahr hinter sich. Jetzt wird die Musikerin 80 - und gibt sich kämpferisch.
Nashville - Eigentlich habe sie überhaupt keine Zeit dafür, älter zu werden, sagt Dolly Parton. "Ich habe keine Zeit, mich damit aufzuhalten. Darüber denke ich nicht nach", sagte die Country-Ikone, die am Montag (19. Januar) 80 Jahre alt wird, jüngst dem "People"-Magazin. "Schaut euch an, was ich alles gemacht habe in 80 Jahren. Ich fühle mich, als ob ich gerade erst anfange."