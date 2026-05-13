Promi-Geburtstag: Familie als Anker – Senta Berger über Liebe, Verlust und Mut

Ein Sturz, ein Filmpreis und ein großer Wunsch: Senta Berger blickt zurück auf Glück, Schmerz und den Mut, immer wieder aufzustehen. Wie sie mit Verlust umgeht und was ihr Herz bewegt.
München - Senta Berger wird 85? Kaum zu glauben. Denn wer die berühmte Schauspielerin trifft, erlebt eine charmante und energiegeladene Frau, der man ihr Alter wirklich nicht anmerkt. Selbst einen Oberschenkelbruch im Januar hat sie gut weggesteckt. Disziplin, Kraft und einen starken Willen - das lernte die gebürtige Wienerin schon als 16-Jährige in der Tanzausbildung. "Und das hält mich bis heute zusammen", sagte Berger der dpa in München anlässlich ihres 85. Geburtstages am Mittwoch (13. Mai). "Mein Körper, der hat es nicht vergessen, wie man aufsteht."