ProKids-Stiftung in VS: Wie 350 Kinderträume erfüllt werden

In der Weihnachtszeit zeigt die Weihnachtwunsch-Aktion der ProKids-Stiftung VS mit Unterstützung der Volksbanken, wie kleine Geschenke große Bedeutung bekommen.
Weihnachten lebt von Traditionen – vom Plätzchenbacken bis zum Singen am Heiligabend. Auch die Weihnachtwunsch-Aktion der ProKids-Stiftung ist in Villingen-Schwenningen bereits zu Tradition geworden. In den Volksbanken in Villingen und Schwenningen sowie bei dem Fitnessstudio Izumi werden erneut Wunschkarten von Kindern aufgehängt, deren finanzielles Umfeld nicht zulässt, dass ihre kleinen Herzenswünsche erfüllt werden.