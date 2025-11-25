ProKids-Stiftung in VS: Wie 350 Kinderträume erfüllt werden

In der Weihnachtszeit zeigt die Weihnachtwunsch-Aktion der ProKids-Stiftung VS mit Unterstützung der Volksbanken, wie kleine Geschenke große Bedeutung bekommen.

Weihnachten lebt von Traditionen – vom Plätzchenbacken bis zum Singen am Heiligabend. Auch die Weihnachtwunsch-Aktion der ProKids-Stiftung ist in Villingen-Schwenningen bereits zu Tradition geworden. In den Volksbanken in Villingen und Schwenningen sowie bei dem Fitnessstudio Izumi werden erneut Wunschkarten von Kindern aufgehängt, deren finanzielles Umfeld nicht zulässt, dass ihre kleinen Herzenswünsche erfüllt werden.

Bei einem Pressetermin in der Volksbank eG – Die Gestalterbank in Villingen berichtete Stiftungsgründer Joachim Spitz, dass es die Stiftung ProKids bereits seit 2007 gebe. Die Weihnachtwunsch-Aktion habe er schon davor veranstaltet, sagte Spitz – inzwischen schon zum 19. Mal. Und sie wachse jährlich.

Knapp 350 Kindern aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis soll in diesem Jahr ein Herzenswunsch erfüllt werden. Die Wunschkarten mit kleinen gemalten Bildern des jeweiligen Kindes kommen von der Caritas, der Diakonie, der Gartenschule, der Bertholdschule und der Janusz-Korczak-Schule in Villingen-Schwenningen.

Mit kleinem Aufwand eine riesige Freude

Für unter 20 Euro könne man den Kindern eine riesige Freude machen, meint Spitz. Beim Durchschauen der einzelnen Karten zeigt sich so manches Schmunzeln auf den Gesichtern von Spitz und Claudio Fusaro, dem Regionalmarktleiter der Volksbank in Villingen. Denn eine Harry-Potter-Figur ist unter den Wünschen, und natürlich darf auch ein Fußball mit Torwarthandschuhen nicht fehlen.

„Den schnappe ich mir“, meint Fusaro bestimmt. Auch er sei schon von klein auf begeisterter Fußballer – da gehe ihm richtig das Herz auf.

Ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum

Ab Freitag sind die Wunschkarten abholbereit in den beiden Volksbankfilialen sowie dem Fitnessstudio Izumi. Bis zum 12. Dezember sollen die gekauften – und oft wunderschön verpackten Geschenke – dann wieder an dem Ort abgeliefert werden, an dem die Karten zuvor geholt wurden.

Wichtig sei dabei, dass die Nummer auf der Karte auf das jeweilige Geschenk übertragen werde, so Spitz. Nur so könne sichergestellt werden, dass jedes Kind sein Geschenk auch unter dem Weihnachtsbaum vorfinde.

Weihnachtwunsch-Aktion

Ein Geschenk für jedes Kind

Damit jeder Wunsch erfüllt wird, werden die übrig gebliebenen Karten von Mitarbeitern der Stiftung wieder eingesammelt und mit Spendengeldern der ProKids-Stiftung erfüllt. Hierfür existiert ein Spendenkonto: ProKids-Stiftung, IBAN DE35 6439 0130 0000 0590 05 bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar.