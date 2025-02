Projektwoche in Wildberg: Schüler machen Entdeckungsreise in die englische Sprache

1 Die Schüler führten zum Abschluss englische Szenen und Sketche auf. Foto: Bildungszentrum Wildberg/Irmtraud Dizinger

Die Neuntklässler des Bildungszentrums Wildberg haben eine Woche lang mit Muttersprachlern Englisch geübt. Mit einem bunten Programm wurde in der „Native Speaker Week“ das Vertrauen in die eigenen Englischkenntnisse gefördert und eine Art Ausflug in die USA gemacht. Die Schüler lernten dabei weitaus mehr als nur die Sprache.









Auch in diesem Jahr hatten die neunten Klassen des Bildungszentrums Wildberg wieder die Gelegenheit, mit der „Native Speaker Week“ (deutsch: Muttersprachler-Woche) eine besondere Sprachwoche mit muttersprachlichen Trainerinnen und Trainern zu erleben. Die Organisation lag erneut in den Händen der Englisch-Fachschaftsleiterin am Bildungszentrum, Irmtraud Dizinger, die dafür sorgte, dass vier engagierte Native Speaker – in diesem Jahr alle aus den USA - die Schülerinnen und Schüler in interaktiven Workshops begleiteten.