Die Grundschüler der GWRS Sulgen hatten jüngst drei Projekttage. Sie lernten verschiedene Handwerkerberufe kennenlernen. Nach zwei Tagen Information in der Schule gingen sie am dritten in die Betriebe.















Schramberg-Sulgen - So besuchte eine Schulklasse der GWRS Sulgen Landwirt Frank Kuner in Hintersulgen. Ihre drei Projekttage hatten die Kinder genutzt, einiges über das Berufsfeld Landwirt zu lernen. Besonders die Kuh stand an diesem Vormittag im Mittelpunkt.

Wie kommt die Milch in die Tüte

Frank Kuner führte die Kinder durch den Kuhstall, wo seine 30 Milchkühe stehen. Das erste Highlight war das Melken. Die Schüler waren hautnah dabei, als der Landwirt eine Kuh im Melkstand molk. Und dabei lernten sie so Einiges. Die Kuh ist nie allein im Melkstand, es ist immer eine zweite Kuh bei ihr, damit sie sich sicherer fühlt.

Nach dem Melken wurde die Milch in einem großen Fass bei höchstens fünf Grad Celsius gelagert. Doch die Milch hat noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie in die Tüte kommt, wurde deutlich. Jeden Morgen holt ein Milchlaster die frische Milch bei den Bauern ab. Auf dem Hof von Frank Kuner übernimmt das "Omira". Der Produzent hat seinen Standort in Ravensburg, dort wird die Milch abgekocht und weiterverarbeitet. Von der Marke Omira findet man im Supermarkt aber nicht nur Milch, sie bieten auch Milchprodukte wie Butter, Schmand und Joghurt an.

Die Kinder dürfen selber ran

Nachdem Frank Kuner mit den Kindern gemolken hatte, ging es an die Fütterung. "Die Kühe brauchen auch eine ausgewogene Ernährung", so stellte Kuner die verschiedenen Futtereimer vor. Die Kinder durften die Kühe unter anderem mit Hafer und Raps füttern, sie hatten dabei eine Menge Spaß. Natürlich haben die Kinder ganz genau darauf geachtet, dass jede Kuh gleich viel bekommt und keine zu kurz kommt.

Pause muss sein

Das Arbeiten auf dem Hof macht hungrig, so stürzten sich die Kinder über ihre mitgebrachten Vesperbrote. Dazu gab es einen warmen Kakao, den Frank Kuner den Kindern anbot. Und wo schmeckt dieser besser als auf dem Bauernhof direkt neben den Kühen.

Besuch bei den ganz Kleinen

Nachdem nun sowohl die Kühe als auch die Schüler gestärkt waren, ging es zu den beiden Kälbern. Diese ließen sich streicheln, wenn man ganz ruhig und vorsichtig auf sie zuging. Die Kinder waren hin und weg von den Tieren.

Als krönenden Abschluss nahm Frank Kuner die Schüler, die wollten, auf dem Traktor mit.

Auf dem Heimweg sagte ein Junge: "Das war der schönste Tag in meinem Leben!" Und die anderen haben ihm zugestimmt. Was für ein schönes Lob.