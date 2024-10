Gemeinderat zieht am Marktplatz die Notbremse

Projektstopp in Schopfloch

1 Projekt gestoppt: Der Marktplatz in Schopfloch wird in absehbarer Zeit erst einmal doch nicht autofrei. Foto: Ade

Die finanzielle Lage der Gemeinde ist nicht rosig, die Kosten für das Projekt laufen aus dem Ruder: Jetzt hat der Gemeinderat die Neugestaltung des Marktplatzes in Schopfloch gestoppt – auch die bereits beschlossenen Parkplätze hinter dem Gemeindehaus.









Link kopiert



Seit Jahren begleitet das Thema Neugestaltung des Marktplatzes in Schopfloch den Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend wurde es aufgrund der finanziellen Lage erst einmal auf Eis gelegt.