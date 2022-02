Vesperkirche diesmal nur als "to go"

1 Am Sonntag, 13. Februar, um 10 Uhr findet in der Evangelischen Stadtkirche der Vesperkirchen-Gottesdienst der ACK statt - allerdings in Bänken und nicht wie auf dem Archiv-Bild an Tischen. Foto: Ammer

Jetzt geht es los: Die 8. Nagolder Vesperkirche öffnet ihre Türen. Am Sonntag, 13. Februar, um 10 Uhr wird sie feierlich mit einem Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche eröffnet.















Nagold - Gestaltet wird der Gottesdienst von Mitwirkenden der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) Nagold: Irmhild Sitthard und Veronika Rais-Wehrstein für die Katholische Kirche, Pfarrer Detlev Börries für die Evangelische Kirche und Edeltraud Wegenast für die Evangelisch-methodistische Kirche sowie dem Liturgie-Ensemble unter Leitung von Eva-Magdalena Ammer.

"Vesperkirche to go" heißt zum Einen, dass man von kommendem Montag, 14. Februar bis Samstag, 19. Februar, zwischen 11 und 13 Uhr in der Evangelisch-methodistischen Friedenskirche, Freudenstädter Straße 50, Essen abholen kann – wenn man es vorher bestellt hat. Der Informations- und Bestellflyer liegt im Stadtgebiet aus und steht auch zum Herunterladen bereit unter www.Vesperkirche-Nagold.de. Den ausgefüllten Anmeldezettel wirft man bis spätestens 13 Uhr am Vortag in der Evangelisch-methodistischen Friedenskirche ein oder fotografiert ihn ab und sendet ihn an Brehmer@Vesperkirche-Nagold.de. Alternativ kann man auch werktags bis kommenden Freitag jeweils von 9-13 Uhr unter 0157 58 89 44 74 seine Bestellung telefonisch aufgeben.

Es gibt auch einen Lieferservice

Ist man zum Abholen des Essens nicht in der Lage, wird es sogar nach Hause geliefert (Nagold und Stadtteile, Ebhausen und Ortsteile, Rohrdorf, Jettingen, Mötzingen), auch dies ist auf dem Anmeldeflyer anzugeben. Neben dem Essen (das man sich zuhause aufwärmt) und gegebenenfalls einer Vespertüte, bekommt man auch einen Impuls der ACK inklusive einem Geschenk, gebastelt von Schülern der Annemarie-Lindner-Schule.

Im Rahmen der "Vesperkirche to go" kann man sich auch Impfen lassen: Täglich von 11 bis 13 Uhr besteht ein Impfangebot des Impfmobils in den Räumen der Evangelisch-methodistischen Friedenskirche – für Essensabholer und alle anderen Impfwilligen.

Benefizkonzert am Dienstag

Und auch zum Benefizkonzert sind alle eingeladen hinzugehen, das die Städtische Musikschule Nagold am Dienstag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche veranstaltet: unter dem Motto "Podium junger Künstler" musizieren Schüler und Lehrer der städtischen Musikschule Nagold, die Jolly Strings unter Leitung von Antje Ruf sowie das Nagolder Jugendorchester unter Leitung von Ashley Pöndl in der evangelischen Stadtkirche ein abwechslungsreiches Programm.

Die Organisatoren der Vesperkirche sind glücklich, dass es die momentane Situation erlaubt, in diesem Jahr überhaupt wieder selbst etwas anbieten zu können, und dass die Planungen der vergangenen Wochen nun tatsächlich umsetzbar sind: Essen für den Leib, gegebenenfalls eine Impfung – sowie Gottesdienste und auch mal wieder ein Konzert.