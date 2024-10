Projekte zur Persönlichkeitsstärkung: So starteten die Aktionstage am Robert-Gerwig-Gymnasium in Hausach

So starteten die Aktionstage am Robert-Gerwig-Gymnasium in Hausach

1 Der erste Aktionstag von sieben in diesem Schuljahr fand Ende September für die Schüler statt. Foto: Kiefer

Mit sieben dieser Tage pro Schuljahr will das Robert-Gerwig-Gymnasium in Hausach gezielt die Persönlichkeitsstärkung seiner Schüler fördern – mit Möglichkeiten vom GFS-Training bis hin zu Präventionsprojekten und Berufsorientierung.









Außerunterrichtliche und schulische Veranstaltungen seien am Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasium mit dem neuen Schuljahr „noch konsequenter gebündelt und inhaltlich klar mit unserem Konzept zur Persönlichkeitsstärkung verzahnt“, erklärt Direktor Mathias Meier-Gerwig in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ein Ergebnis dessen sei, dass es künftig sieben Aktionstage im Schuljahr geben werde, an denen die gesamte Schulgemeinschaft in Aktion sei. Der Erste davon habe nun Ende September stattgefunden.