1 Alle mit einer Spende bedachten Empfänger freuen sich. Foto: Franziska Müller

Die Karl-Hans-Efinger-Stiftung vergibt in diesem Jahr eine Spendensumme von 167 000 Euro.









Link kopiert



Jubiläumsspenden im Jubiläumsjahr: So hat sich die Spendenübergabe der Karl-Hans-Efinger-Stiftung an die Empfänger gestaltet. Genau 167 600 Euro hat die Stiftung in diesem Jahr an 45 Organisationen, Vereine und Einrichtungen ausbezahlt.