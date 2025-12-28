Projekte in Schönenbach: Wohnmobil-Stellplätze beim Tennisheim lassen auf sich warten

Die geplanten Wohnmobil-Stellplätze beim Tennisheim, die Parksituation Josef-Zähringer-Straße und Probleme mit der Halle waren nur einige der Themen im Schönenbacher Ortschaftsrat.
Immer wieder mal gebe es Probleme mit der Halle, erklärte Ortsvorsteher Ralph Wehrle in der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres in Schönenbach: Mal sei es eine Glättemeldung, dann die nicht ganz so gut gereinigte Halle, was sich jedoch schon eine Woche drauf geändert habe. Ansonsten habe er seither keine negativen Meldungen mehr bekommen.