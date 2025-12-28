Projekte in Schönenbach: Wohnmobil-Stellplätze beim Tennisheim lassen auf sich warten

Die geplanten Wohnmobil-Stellplätze beim Tennisheim, die Parksituation Josef-Zähringer-Straße und Probleme mit der Halle waren nur einige der Themen im Schönenbacher Ortschaftsrat.

Immer wieder mal gebe es Probleme mit der Halle, erklärte Ortsvorsteher Ralph Wehrle in der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres in Schönenbach: Mal sei es eine Glättemeldung, dann die nicht ganz so gut gereinigte Halle, was sich jedoch schon eine Woche drauf geändert habe. Ansonsten habe er seither keine negativen Meldungen mehr bekommen.

Bei den angekündigten Stellplätzen für Wohnmobile am Bahndamm, die eigentlich bereits in der Umsetzung sein sollten, sei noch nicht viel Sichtbares passiert. Dabei habe es in den vergangenen Wochen mehrere Sitzungen und Besprechungen mit Verein, Bauamt, Baufirma, Stadtverwaltung und Grundstückseignern gegeben. Die Verwaltung sei in Abstimmungen mit Grundstückseigentümern.

Der mit dieser Maßnahme einhergehende Anschluss des Tennisplatzes an die Abwasserversorgung sei im Bau; hier sei bereits der Klärschacht für ein Pumpe-Schlauch-System an den Tennisverein geliefert.

Die Errichtung eines kleinen Buswartehäuschen wurde erneut an das Bauamt gemeldet, dies soll im neuen Jahr zusammen mit den Technischen Diensten angegangen werden.

Suche nach praktikabler Lösung

Der abgebrochene Randstreifen an manchen Stellen in der Josef-Zähringer-Straße hätten die Technischen Dienste auf der Aufgabenliste. Das Projekt könne aber erst ab dem Winter in Angriff nehmen.

Wegen der Parksituation in der Josef-Zähringer-Straße arbeite der Ortsvorsteher – nach einem weiteren Vor-Ort-Termin mit dem Bauamt – an einer einfachen und praktikablen Lösung ohne große bauliche Veränderungen.

Probelokal im Technischen Rathaus

Den dritten Stock des Technischen Rathauses baue man aktuell in ein Probelokal für den Musikverein Schönenbach um. Die Arbeiten würden fast komplett vom Verein geplant, koordiniert und durchgeführt.