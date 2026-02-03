Projekte in Albstadt: Tunnel auf B 463 – Einweihungsparty wird debattiert

Besondere Ereignisse, laufende Herausforderungen und ein ausgeprägtes Gemeinschaftsleben“: Diese Worte hat Laufens Ortsvorsteher Peter Landenberger an den Anfang seines Jahresrückblicks 2025 in der jüngsten Ortschaftsratssitzung gestellt. Zu diesen laufenden Herausforderungen zählt natürlich die Tunnelbaustelle im Verlauf der B 463. Nach wie vor rollt der Durchgangsverkehr durch die Laufener Ortsmitte. Laut Zeitplan hätte die Baustelle am Tunnel bis Ende Januar abgeschlossen und mit dem Testbetrieb begonnen werden sollen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Das RP Tübingen vertröstete die Laufener wegen der Aktualisierung von Hard- und Software-Komponenten um weitere drei Monate auf April.

Testphase soll Ende April beginnen​ Wie Ortsvorsteher Landenberger in der Sitzung erläuterte, solle die Testphase nach seinem derzeitigem Stand tatsächlich Ende April beginnen. Zuvor muss noch eine Vollübung mit den Rettungskräften abgehalten werden. Im Raum stehe, die Schauübung und Tunnelöffnung mit einem Fest zu verbinden. Wie bei der Inbetriebnahme des Tunnels im Jahr 2001 sei es denkbar, dass der Musikverein die Eröffnungsfeier ausrichtet. Spruchreif sind die Feierlichkeiten noch nicht; auch müsse geprüft werden, auf welches Datum die Tunnelöffnung tatsächlich falle. Doch der Ortsvorsteher betont, dass er den Musikverein als „sehr spontan“ kenne. Auch die Örtlichkeit einer möglichen Feier gelte es noch abzuklären – ob direkt im Tunnelbereich oder auf dem Postplatz.

Viel Geduld abverlangt

Bevor gefeiert wird, müssen die Arbeiten erst fertiggestellt werden. Dann werden die Laufener wohl kollektiv aufatmen: „Umleitungen, temporäre Einschränkungen und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen forderten von den Anwohnern, ganz zu schweigen von den Gewerbetreibenden, viel Geduld und Verständnis“, betonte Landenberger in seinem Jahresrückblick. Diese Geduld wird weitere Monate strapaziert. Auch während der Testphase werde es vermehrt dazu kommen, dass der Tunnel gesperrt ist, warnt der Ortsvorsteher bereits vor. Stichwort sensible Sensoren.

Aus dem Gremium kam zum Thema Tunnel noch die Anregung, dass nach Abschluss der Sanierung der Bahnübergang in der Ortsmitte unbedingt zeitnah geöffnet werden müsse. Wie hierfür die Chancen stehen, vermochte Landenberger nicht einzuschätzen.

Ein weiteres Thema, das 2025 in Laufen für Verärgerung gesorgt hat, war die Gemeinderatsentscheidung pro Neubau eines zentralen Feuerwehrhauses in Lautlingen für die Abteilungen Lautlingen, Laufen und Margrethausen. Landenberger dazu: „Es ist schon traurig, dass man sich an ein gegebenes Wort gegenüber der Feuerwehr Laufen nicht mehr erinnern kann oder will.“ Der Neubau des Laufener Feuerwehrhauses sei mindestens schon 40 Jahre verzögert und hinausgeschoben worden.

Landenberger erinnert an Jubiläumswanderung

Und weiter: „Dass die städtischen Mittel knapp sind, sind für den Ortschaftsrat Laufen noch lange kein Grund, dass die Verwaltungsspitze und der Gemeinderat hier eigenmächtig Entscheidungen über den Ortschaftsrat hinweg trifft.“ Eine Entscheidung, die das Fortbestehen der Abteilung Laufen „massiv gefährdet“. Er attestierte der Verwaltungsspitze und dem Gemeinderat in diesem Punkt eine „mangelnde Wertschätzung“ gegenüber den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkameraden und -kameradinnen.“

Trotz allem galt der Blick Landenbergers in seinem Rückblick auch den schönen Ereignissen. Er erinnerte an die Jubiläumswanderung des Schwäbischen Albvereins Laufen-Lautlingen über 50 Kilometer, das 100-jährige Bestehen des Musikvereins Laufen samt „Eyachtal in Konzert“ im Rahmen des Stadtjubiläums 50 Jahre Albstadt. Auch der TSV Laufen feierte – und zwar seinen 120. Geburtstag.

Vorausblickend stellte der Laufener Ortsvorsteher die Bürger auf finanziell magere Zeiten ein. Größere Investitionen seien eher unwahrscheinlich. Die Zuversicht, dass sich Laufen auch in diesem Jahr als lebendiger Stadtteil zeigt, der Herausforderungen gemeinsam bewältigt und Traditionen pflegt, sei jedoch ungebrochen.

Statistik für den Stadtteil Laufen in 2025

Zahlen

Stand 31. Dezember 2025 waren in Albstadt 47.262 Personen gemeldet, davon 1647 im Stadtteil Laufen. 2025 wurden in Laufen 13 Geburten und 21 Sterbefälle verzeichnet. Der Kindergarten ist voll belegt und Landenberger gab den freundlichen Hinweis an die Eltern, ihre Kinder doch auch in der Laufener Grundschule anzumelden, um diese für die kommenden Generationen zu erhalten. Dort werde das Betreuungsangebot der verlässlichen Grundschule von 14 Schülern angenommen, was zeige, dass die Einführung dieser Betreuungsform die richtige Entscheidung gewesen sei.​