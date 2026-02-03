Projekte in Albstadt: Tunnel auf B 463 – Einweihungsparty wird debattiert

Tunnel, Feuerwehrhaus, viele Feste: Ortsvorsteher Peter Landenberger gab im Ortschaftsrat einen Jahresrückblick 2025 mit gemischten Gefühlen.
Besondere Ereignisse, laufende Herausforderungen und ein ausgeprägtes Gemeinschaftsleben“: Diese Worte hat Laufens Ortsvorsteher Peter Landenberger an den Anfang seines Jahresrückblicks 2025 in der jüngsten Ortschaftsratssitzung gestellt. Zu diesen laufenden Herausforderungen zählt natürlich die Tunnelbaustelle im Verlauf der B 463. Nach wie vor rollt der Durchgangsverkehr durch die Laufener Ortsmitte. Laut Zeitplan hätte die Baustelle am Tunnel bis Ende Januar abgeschlossen und mit dem Testbetrieb begonnen werden sollen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Das RP Tübingen vertröstete die Laufener wegen der Aktualisierung von Hard- und Software-Komponenten um weitere drei Monate auf April.