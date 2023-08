Seit 2021 fahren die Fahrzeuge der Villinger Firma Bernd Witz GmbH mit umweltfreundlichem, synthetischem Kraftstoff. Für die 2022 eingesparte Menge an Kohlendioxid (CO2) erhielt das Unternehmen jetzt ein Umweltzertifikat.

Als die Firma Witz vor mehr als zwei Jahren die ersten Lastwagen mit dem synthetisch hergestelltem Kraftstoff GTL (Gas to Liquid, übersetzt so viel wie von gasförmig zu flüssig) befüllte, war bei Prokurist Martin Degen zunächst noch etwas Skepsis vorhanden.

Würden die Motoren das vertragen? Würde die Umrüstung deutliche Mehrkosten verursachen? Wird der Effekt überhaupt messbar sein?

Erfolg ist messbar

Die Bedenken sind längst verflogen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es ist keine Umrüstung der Fahrzeuge notwendig. Die Motoren verbrennen sauberer. Und der Erfolg ist deutlich messbar.“

Laut Umweltzertifikat, das die Firma Witz jetzt von ihrem GTL-Zulieferer Energie-Aktiv erhielt, weist nach, dass das Unternehmen, das längst den gesamten Fuhrpark vom Containerfahrzeug über Gabelstapler bis zum Umschlagbagger auf GTL umgestellt hat, mit den bislang verbrauchten 90 000 Litern des klimakompensierten Kraftstoff eine Einsparung von knapp 100 Tonnen Kohlendioxid erreicht hat.

„Unser Umweltbeitrag“

„Wenn man mit einberechnet, dass wir das Umweltzertifikat ja für das erste Jahr bekommen haben, und seit zwei Jahren mit GTL fahren, dann haben wir im Grunde bereits 200 Tonnen an CO2 eingespart“, rechnet Degen hoch. Die Mehrkosten des Kraftstoffs nimmt das Unternehmen dabei gerne in Kauf. „Das ist unser Umweltbeitrag“, erklärt Martin Degen.

Prinzipiell leistet die Firma Witz einen Umweltbeitrag, in dem sie recyclingfähiges Material wie Schrott und Altmetall, für die Wiederverwertung aufbereitet. Und so dafür sorgt, dass Ressourcen geschont werden, zeigt das Unternehmen auf.

Projekte in Roßwette

Das Ansinnen, der Umwelt etwas zurückzugeben, geht bei der Firma Witz über die fachgerechte Verwertung von Altmetallen hinaus. So will Martin Degen auf dem 8000 Quadratmeter großen Gelände in der Villinger Roßwette auch verstärkt Umweltprojekte initiieren. Demnach stehen unter anderem die Installation von Photovoltaikanlagen, Dachbegrünung und Aufwertung der Grünflächen auf der Agenda.

Seit kurzem hat der von dem Unternehmen verfolgte Natur- und Klimaschutzgedanke neben dem Bedürfnis, damit etwas für die Allgemeinheit zu tun, auch einen neuen Adressaten. Mit dem gemeinsamen Nachwuchs von Martin Degen und seiner Partnerin Michaela Witz-Degen, der sechs Monate jungen Tochter Mathilda, ist es dem Familienunternehmen ein zusätzliches Ansinnen, die Umwelt für nachfolgende Generationen ein Stück besser zu machen.