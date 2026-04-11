Projektchor in Steinen: Gospelkonzert und Musikgottesdienst

Unter dem Leitmotiv „Everlasting Hope“ gestalteten der „Projektchor & Friends“ in der Petruskirche in Steinen ein Konzert
Angelockt vom Ruf des Projektchors unter der Leitung von Anja Maurer füllten zahlreiche Besucher die Petruskirche in Steinen bis auf die Empore. Gleich zu Beginn zog der Chor mit dem einladenden Lied „Get Together“ ein. Pfarrer Ingo Maurer, zugleich Tenor im Ensemble, begrüßte die Gäste und erinnerte an das fünfjährige Bestehen des Chors. Er betonte den besonderen Charakter eines Gospelkonzerts als Musikgottesdienst, bei dem neben der Freude an der Musik auch das Lob Gottes im Mittelpunkt steht.