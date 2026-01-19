Projektaufruf im Kreis Rottweil: 750 000 Euro EU-Mittel wollen abgerufen werden

Das Land unterstützt das Leader-Programm mit 3,1 Millionen Euro. Davon profitieren auch Projekte im Kreis Rottweil.
„Das EU-Förderprogramm Leader ist etabliert und hat sich bewährt“, sagt der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, Mitglied des Landtags. Das Programm unterstütze die Menschen dabei, ihre Projekte im Ländlichen Raum umzusetzen, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern und die Wirtschaft in der Region zu stärken. „Daher unterstützt das Land das Leader-Programm mit weiteren 3,1 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), die wir unseren 20 Leader-Aktionsgruppen zur Verfügung stellen.“