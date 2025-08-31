Projekt zur Müllvermeidung: Ein Jahr „Fairschenkregal“ in Lahr – so fällt die Bilanz aus

Das „Fairschenkregal“ gehört seit einem Jahr zum Angebot der Lahrer Mediathek. Wie nehmen es die Besucher an? Unsere Redaktion hat sich umgesehen.

Das eigentlich unscheinbare Regal steht zwischen der Bibliothek der Dinge und der Saatgutbibliothek hinter der Theke für die Mitarbeiter in einem der zwei Flügel. Bei unserem Besuch an einem Donnerstagnachmittag sind mehrere Besucher der Mediathek hier und stöbern. Auf vier Ebenen in dem schmalen Regal gibt es Glasvasen, Kerzenständer – ebenfalls aus Glas – ein Willkommensschild aus Holz mit dem Schriftzug „Welcome“, Spiele für Kinder, ein Puzzle (mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, da es aus nur 500 Teilen besteht) oder einen Klassiker für das richtige Fingerspitzengefühl: Mikado. Einige Plastikschalen der Marke Tupperware sind ebenfalls noch da und eine Packung Haarfärbemittel. Eine Besonderheit ist eine Ware, die in Lahr als „Schächteli“ bekannt ist: Aufbewahrungsbehälter aus Karton.

Jeden Tag kommen Besucher zum Stöbern Motto: Hier gibt es nichts, was es nicht gibt und Unmögliches wird es in Kürze wieder geben. Tatsächlich ist das „Fairschenkregal“ ein Flohmarkt im Miniaturformat, mit einigen entscheidenden Einschränkungen (siehe Info).

Der Begriff „Fairschenkregal“ ist ein Wortspiel, das an „Fair Trade“ erinnern soll, also das Label zu ökologischem und nachhaltigem Handel zwischen Produzenten, Zwischenhändlern und Verbrauchern. Zudem klingen fairschenken und verschenken ähnlich. Julia Fenstermacher, die Leiterin der Mediathek, weiß nach etwa einem Jahr, dass das Angebot gut angenommen wird. Es würden jeden Tag Besucher kommen, die hier stöbern, etwas abgeben oder etwas mitnehmen. Es gebe zwar immer wieder Fragen nach Elektrogeräten, aber diese sind – laut der Nutzungsordnung – aufgrund von Haftungsgründen ausgeschlossen. Die Besucher halten sich ansonsten an das, was vorgeschrieben ist. Schön ist, dass es bisher hier keine Auffälligkeiten gegeben hat. Alles, was im Regal zu sehen ist, steht übersichtlich an seinem Platz. Das Regal wirkt aufgeräumt und ist nicht überfüllt.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Leiterin der Mediathek Diese Tipps hat Julia Fenstermacher für Lesemuffel Julia Fenstermacher ist die neue Leiterin der Lahrer Mediathek. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert sie ihre Ziele und warum sie selbst so gerne liest.

Adelheid Ockenfuß, Murrepreisträgerin der Mediathek, die zudem hier Stammgast ist, räumt gerade einen Hefter mit alten Landkarten ein. Sie findet dieses Angebot „wunderschön“ und hat als Lyrikerin auch gleich einen eigenen Namen dafür: Sie bezeichnet das relativ neue Regal schmunzelnd als „liebenswerte Unnützlichkeit“. Kurze Zeit später blättert eine Mutter, die mit ihren zwei kleinen Kindern hier ist, die gerade platzierten Landkarten kurz durch und legt das Heft dann ordentlich wieder zurück.

Dekoartikel findet nach zwei Tagen neuen Besitzer

Eine andere Besucherin lobt diese Idee ebenfalls. Auch sie kommt regelmäßig hierher, um zu stöbern. Nach einer Weile geht sie wieder, heute ohne Schnäppchen. Dafür hat jemand inzwischen eine Büste aus Plastik gebracht. Die erinnert von Ferne an die Kunst des Alten Orients: Babylon oder Assyrien. Dieser Gegenstand gehört sicher zu den „liebenswerten Unnützlichkeiten“. Das Mikadospiel oder das Puzzle dürften mehr wert sein. Die Büste ist am Samstagmorgen schon wieder verschwunden. Offensichtlich hat der Dekoartikel, der sicher zur Kategorie Kitsch gehört, Verwendung gefunden.

Die Regeln

Das „Fairschenkregal“ in der Lahrer Mediathek in der Kaiserstraße 41 richtet sich an alle, die verantwortungsbewusst handeln und einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten möchten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Direkt neben der „Bibliothek der Dinge“ bietet das „Fairschenkregal“ die Möglichkeit, gut erhaltene Gegenstände, die zu schade für den Müll sind, einer neuen Bestimmung zuzuführen. Das Regal funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Wer etwas besitzt, das er oder sie nicht mehr benötigt, aber noch in gutem Zustand ist und anderen Freude bereiten könnte, kann es in das Regal stellen. Gleichzeitig können Interessierte vorbeikommen und sich diese geschenkten Gegenstände mitnehmen – ganz ohne Gegenleistung. Um eine faire und reibungslose Nutzung zu gewährleisten, gelten einige Regeln: Es dürfen nur Gegenstände in das Regal eingestellt werden, die noch in gutem Zustand sind. Größere Gegenstände und ganze Haushaltsauflösungen finden im Regal keinen Platz. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Elektrogeräte in das Regal gestellt werden. Auch Bücher, DVDs oder CDs sind nicht willkommen.