Projekt zur Müllvermeidung: Ein Jahr „Fairschenkregal“ in Lahr – so fällt die Bilanz aus

Das „Fairschenkregal“ gehört seit einem Jahr zum Angebot der Lahrer Mediathek. Wie nehmen es die Besucher an? Unsere Redaktion hat sich umgesehen.
Das eigentlich unscheinbare Regal steht zwischen der Bibliothek der Dinge und der Saatgutbibliothek hinter der Theke für die Mitarbeiter in einem der zwei Flügel. Bei unserem Besuch an einem Donnerstagnachmittag sind mehrere Besucher der Mediathek hier und stöbern. Auf vier Ebenen in dem schmalen Regal gibt es Glasvasen, Kerzenständer – ebenfalls aus Glas – ein Willkommensschild aus Holz mit dem Schriftzug „Welcome“, Spiele für Kinder, ein Puzzle (mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, da es aus nur 500 Teilen besteht) oder einen Klassiker für das richtige Fingerspitzengefühl: Mikado. Einige Plastikschalen der Marke Tupperware sind ebenfalls noch da und eine Packung Haarfärbemittel. Eine Besonderheit ist eine Ware, die in Lahr als „Schächteli“ bekannt ist: Aufbewahrungsbehälter aus Karton.