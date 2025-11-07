Projekt zur Bürgerbeteiligung: Schiltacher helfen Projekte voranzutreiben

Die Stadt Schiltach möchte für den Prozess der Bürgerbeteiligung schon innerhalb des nächsten halben Jahres möglichst viele Bürger „mit ins Boot nehmen“.
Basierend auf den drei Leitfragen „Wie nutzen wir digitale Tools gemeinwohlorientiert?“, „Wie gestalten wir transparente, ko-kreative Entscheidungsprozesse?“ und „Wie sichern wir langfristige Investitionen in die Transformation unserer Gemeinde?“ sollen im Projekt „SchiltachPlus“ mit den externen Moderatoren unter maximal möglicher Beteiligung aller Interessengruppen in Schiltach bis zu 15 Themenfeldern beackert werden.