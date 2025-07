Projekt zum Dorfjubiläum: Die Gemeinde beklagt Vandalismus am neuen Mühlenplatz in Dörlinbach

Als nachhaltiges Projekt im Rahmen des Dorfjubiläums hat die Gemeinde Schuttertal den Platz in der Dorfmitte neu gestaltet, Ende der Woche wurde er offiziell eingeweiht. „Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind überwältigend positiv. Viele Menschen freuen sich über die gelungene Gestaltung“, freut sich Bürgermeister Matthias Litterst im Gemeindeblatt über das Projekt.

Jedoch: Die Verwaltung habe in den vergangenen Tagen wiederholt Beschädigungen am neuen Brunnen und an den Grünflächen feststellen müssen. „Kinder klettern auf den Brunnen, dabei wurde bereits mehrfach Blech verbogen. Pflanzen wurden zertrampelt, Rasen herausgerissen – das können und werden wir nicht hinnehmen“, so Litterst.

Zeugen sollen sich im Rathaus melden

Sachbeschädigungen werde man bei der Polizei zur Anzeige bringen und Schadensersatz fordern. Wer Vandalismus beobachte, soll sich im Rathaus melden, so Litterst. Denn: „Nur gemeinsam können wir erreichen, dass der Mühlenplatz ein schöner Ort für uns alle bleibt.“

In die Gestaltung seien schließlich nicht nur „erhebliche finanzielle Mittel“ geflossen, sondern auch viele ehrenamtliche Leistungen, für die sich Litterst explizit bedankt.

Unter anderem wurden drei Bäume gespendet. Neben der Band Meilenstein spendete auch Sabine Lutz einen Baum. Warum? Sie war einst die 1000. Einwohnerin Dörlinbachs und ist, auch wenn sie in Seelbach wohnt, noch immer eng mit dem Ort verbunden und bei zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr mit dabei. Beim Festbankett im März hatte sie eine bewegende Geschichte um ein „Wettrennen“, welche werdende Mutter den 1000. Einwohner des Orts auf die Welt bringt, erzählt.

Ein dritter Baum wurde von Bürgermeister Matthias Litterst gespendet. Die Schilder, die darauf hinweisen sollen, so der Rathauschef, werden demnächst angebracht.