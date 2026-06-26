Projekt war nicht unumstritten: Das Konzerthaus in Freiburg wurde vor 30 Jahren eröffnet

Das Konzerthaus in Freiburg wurde 1996 eingeweiht. Anfangs war der Bau umstritten. Heute bietet er eine Kulisse für Kongresse, Konzerte und andere Formate.
Das Konzerthaus gehört zum Freiburger Stadtbild wie das Münster, die Uni und das Augustinermuseum. Der Musentempel beim Hauptbahnhof lockt Klassik-Weltstars in die Stadt, Papst Benedikt XVI. hat dort 2011 eine Rede gehalten, und Spaßvogel Helge Schneider tritt dort genauso auf wie die Pop-Größen Joss Stone und Schlager-Queen Helene Fischer. Am 28. Juni jährt sich die Eröffnung des Konzerthauses zum 30. Mal. Dass das Gebäude einst in der Stadt hoch umstritten war, ist heute fast vergessen.