Projekt war nicht unumstritten: Das Konzerthaus in Freiburg wurde vor 30 Jahren eröffnet

Das Konzerthaus in Freiburg wurde 1996 eingeweiht. Anfangs war der Bau umstritten. Heute bietet er eine Kulisse für Kongresse, Konzerte und andere Formate.

Das Konzerthaus gehört zum Freiburger Stadtbild wie das Münster, die Uni und das Augustinermuseum. Der Musentempel beim Hauptbahnhof lockt Klassik-Weltstars in die Stadt, Papst Benedikt XVI. hat dort 2011 eine Rede gehalten, und Spaßvogel Helge Schneider tritt dort genauso auf wie die Pop-Größen Joss Stone und Schlager-Queen Helene Fischer. Am 28. Juni jährt sich die Eröffnung des Konzerthauses zum 30. Mal. Dass das Gebäude einst in der Stadt hoch umstritten war, ist heute fast vergessen.

Anfang der 1980er-Jahre sei klar gewesen, dass es angesichts der schlechten Akustik in der Stadthalle aus den 1950er-Jahren in Freiburg an Raum für Kultur fehle, so Bernd Dallmann, der als Chef der städtischen Tourismus- und Wirtschaftsförderung FWT (heute FWTM) lange Jahre Hausherr im Konzerthaus war: „Der damalige Oberbürgermeister Rolf Böhme von der SPD hatte das auf seiner Agenda.“

Das Freiburger Konzerthaus, das in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof liegt, bietet eine schlichte, zeitlose Architektur. Foto: Ralf Deckert

Diskutiert wurden zunächst kleinere Räumlichkeiten wie der Friedrichsbau, „kleine Lösungen“ seien damals angesagt gewesen, so Heinrich Breit, der damals für die Grünen im Gemeinderat saß.„Aber Böhme fand, dass das nicht reicht.“ Breit war anfangs gegen das Projekt. 1985 fiel der Grundsatzbeschluss für den Bau der umstrittenen „KTS“ im Gemeinderat. 1988 folgte der erste Bürgerentscheid in der Stadtgeschichte. Damals stimmten zwar mehr Freiburger gegen das Projekt als dafür, das erforderliche Quorum bei der Wahlbeteiligung wurde aber verfehlt. „Danach waren wir Grünen im Stadtrat die erste Fraktion, die gesagt hat, okay, dann ist das auch für uns in Ordnung“, sagt Breit.

Proteste zur Eröffnung

„Bei der Eröffnung 1996 flogen Tomaten, und es regnete falsche 1000-DM-Scheine mit Rolf Böhmes und meinem Gesicht darauf“, erinnert sich Dietrich Bangert, der den Architektenwettbewerb gewonnen und den Bau geplant hatte. Dennoch sei die Eröffnung zusammen mit dem Gastspiel der Tour de France direkt vor dem Konzerthaus im Jahr 2000 für ihn rückblickend ein besonderer Moment geblieben.

„Kulturpolitisch war es die richtige Entscheidung, das Konzerthaus zu bauen, auch wenn ich bei den Finanzen immer skeptisch war“, betont Breit. Denn ein Schnäppchen war das Projekt nicht: Die in den 1980er-Jahren veranschlagten rund 90 Millionen D-Mark (45 Millionen Euro) Baukosten lagen am Ende bei knapp 150 Millionen D-Mark (75 Millionen Euro).

Ein Haus für alle

Die überwiegend links orientierten Gegner sahen den Vorwurf bestätigt, das Konzerthaus sei ein Ausdruck bürgerferner Gigantomanie. Doch der Vorwurf der mangelnden Bürgernähe lässt sich nicht halten, wie Dallmann betont. „Das Motto des damaligen Stadtbau-Chefs Josef Diel, mit dem Konzerthaus ‚ein Dach für alle‘ zu errichten, hat sich stets bewahrheitet.“

Joe Bonamassa hat im Konzerhaus auf der Bühne gespielt. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Zeugnis dafür würden Veranstaltungsreihen wie das Reisereportage-Festival „Mundologia“ liefern, so Dallmann weiter. Falsch liegt er damit nicht: Vom zeitweisen Stammsitz des SWR-Sinfonieorchesters über Staatsbesuche bis hin zur Rocknacht mit Blues-Star Joe Bonamassa hat das Konzerthaus immer wieder seine Vielfältigkeit bewiesen. „Nur die Ballkultur von damals ist heute nahezu verschwunden“, bedauert Dallmann. Für Kongresse und Kultur habe man aber einen idealen Standort geschaffen.

Einzigartige Technik und zeitloses Design

Dafür sorgt nicht zuletzt die ausgefeilte Technik hinter den Kulissen: Klappbare Seitenränge und ein heb- und senkbarer Boden im großen Rolf-Böhme-Saal sind auch nach drei Jahrzehnten noch zukunftsweisend. „Ich denke, diese Funktionalität ist weltweit einmalig“, ist Architekt Dallmann überzeugt.

Der Innenraum des Rolf-Böhme-Saals lässt sich flexibel an die Veranstaltungen anpassen. Foto: Ralf Deckert

Neben der Hightech-Ausstattung ist es aber auch Dietrich Bangerts eigenständige, nüchterne Architektursprache, die dem Konzerthaus bis heute seine zeitlose Eleganz verleiht.

Auch der heutige Geschäftsführer der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM), Jens Mohrmann, gerät ins Schwärmen, wenn die Rede auf das Konzerthaus kommt, das sein Unternehmen nun seit drei Jahrzehnten betreibt: „Die Verbindung aus architektonischer Qualität, Offenheit und einem unverwechselbaren Flair schafft einen Rahmen, in dem Begegnung entsteht.“ Dass das Haus auch heute noch allen Anforderungen gerecht werde, zeuge von der großen Weitsicht derjenigen, die es geplant und umgesetzt haben. Das Konzerthaus sei „identitätsstiftend für Freiburg“. Ist Mohrmann überzeugt.