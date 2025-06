Kreativität und Teamwork hätten dabei Technik zum Leben erweckt, teilt Bianca Wäschle für das Unternehmen mit.

Drei engagierte Praktikanten, sechs spannende Nachmittage in der Lehrwerkstatt bei MS-Schramberg und eine intensive Woche im Rahmen des erweiterten BOGY-Praktikums (Berufsorientierung an Gymnasien) – was dabei herauskam, konnte sich sehen lassen: Ein technisch anspruchsvolles und kreativ entwickeltes Projekt, das beim „Tag der Technik“ am Leibniz-Gymnasium Rottweil für Begeisterung sorgte.

Die Initialzündung kam kurz vor dem Weihnachtsurlaub – und das nicht ganz alltäglich: Auf Grundlage des Spiels „Looping Louie“ entstand gemeinsam mit Ausbildungsleiter Manuel Schneider die Idee zu einem außergewöhnlichen Projekt, das die Grenzen des klassischen Schülerpraktikums sprengte. Eine Projektgruppe wurde ins Leben gerufen, in dieser erhielten die Azubis von MS-Schramberg freie Hand bei der Gestaltung, Umsetzung und Auswahl der Fertigungsarten.

Unterstützt wurden sie von den Praktikanten, die schnell tiefer in die technischen Abläufe einstiegen, als es bei einem klassischen Schülerpraktikum üblich ist.

Die Herausforderung des Projekts

Die Herausforderung war ein funktionierendes System mit Arduino-Steuerung samt Zufallsgenerator zu entwickeln samt sicherheitsrelevanter Features.

Dabei konnten die Praktikanten auf bereits in der Schule vermittelte Inhalte aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich (NWT-Unterricht) aufbauen.

Ergänzend erhielten sie eine kompakte CAD-Schulung und sammelten Praxiserfahrung im konventionellen Drehen und Fräsen sowie Löten und Programmieren. Auch ein umfassender Betriebsrundgang durch alle drei Werke der MS-Schramberg stand auf dem Programm.

Unterschied von Theorie und Praxis

In der Umsetzung zeigte sich schnell: Theorie ist das eine – in der Praxis musste viel getüftelt und improvisiert werden. So stellte etwa die Ballastierung des Zeppelins samt Arm und Gegengewicht eine technische Herausforderung dar, die ersten Pedale waren zu schwach ausgelegt, brachen und mussten überarbeitet werden.

Auch Lieferschwierigkeiten sowie mangelhafte Teilequalität führten zu zeitlichen Engpässen. Doch genau diese Hürden machten das Projekt so wertvoll: Die Schüler lernten, Probleme zu analysieren, Lösungen zu finden und flexibel zu reagieren.

Das Ergebnis

Fertigungstechnisch entstand ein spannender Mix aus 3D-Druck-Teilen sowie gedrehten und CNC-gefrästen Komponenten, bei denen auch Ausbilder Reiner Götz tatkräftig unterstützte.

Ein besonderer Clou: Die Verbindung der Bauteile erfolgt über ein eigens entwickeltes magnetisches Stecksystem – ein direkter Bezug zum Kernthema von MS-Schramberg.

Der Höhepunkt des Projekts war die Präsentation am „Tag der Technik“ am Leibniz Gymnasium in Rottweil am 28. Mai. Ab 11 Uhr stellten Ausbildungsbetriebe ihre Angebote und die entstandenen Projekte vor, ab 16 Uhr präsentierten die Praktikanten der Schulleitung und den Eltern selbstbewusst ihre Projektergebnisse. Mit sichtlichem Stolz zeigten sie, was in kürzester Zeit entstanden war und wie viel Eigeninitiative, Kreativität und Teamarbeit dahintersteckte.

Was sich aus dem Projekt lernen ließ

MS Schramberg zieht folgendes Fazit: Es handle sich um ein großartiges Projekt, das nicht nur technische Kompetenzen förderte, sondern auch Selbstständigkeit, Problemlösung und Teamgeist. Die Offenheit der Praktikanten und die freie Gestaltung durch die Projektgruppe hätten den Unterschied gemacht – das zeige sich von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zur erfolgreichen Präsentation. Und obwohl bis zuletzt offen war, ob der Plan am Ende funktioniert, habe sich gezeigt: Technik lebe vom Machen.