Juli 2024, Deutschland. Eigentlich sollte es im 21. Jahrhundert in diesem reichen Land keine Menschen geben, denen früh im Monat schon kein Geld mehr zur Verfügung steht. Armut ist aber in Deutschland noch immer ein Thema – auch im Schwarzwald-Baar-Kreis, auch in Villingen-Schwenningen.

Dass sie die Welt nicht gänzlich ändern werden, wissen die Geschwister Florian und Annabell Schofer sehr genau.

Aber sie wollen zusammen mit dem Caritasverband des Schwarzwald-Baar-Kreises mit einem derzeit in Planung und Aufbau befindlichen Projekt namens „SpeiseSTÄRKE“ wenigstens im Ansatz etwas dagegen tun.

In Gesellschaft einbringen

„Das Projekt soll die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, wobei wir im Grunde zwei Probleme unserer Gesellschaft in einem Projekt angehen wollen“, so die beiden. In erster Linie richtet sich das Projekt an all diejenigen, die Zeit und Interesse haben sich in die Gesellschaft einzubringen, sich nach einer sinnstiftenden und erfüllenden Aufgabe sehnen, die einfach gebraucht werden wollen, teilt der Caritasverband mit.

Von Armut betroffen

Gleichzeitig sind da die vielen von Armut betroffenen Menschen, deren finanzielle Mittel oftmals nicht einmal für die tägliche Ernährung ausreichen und denen sie gerne das regelmäßige Angebot einer kostengünstigen warmen Mahlzeit anbieten würden.

Ihr Ziel

Beides zusammenzubringen stellt die phantasievolle Kernidee von „SpeiseSTÄRKE“ dar. „Das Ganze soll ein attraktives Angebot sein, das den Nerv der Zeit trifft“, erzählen die Geschwister, „und möglichst alle Gesellschaftsschichten anspricht. Eine stets bunte Mischung an Gästen in gemütlicher Atmosphäre wäre das wünschenswerte Ziel.“ Um das Angebot auch wirklich jedem zugänglich zu machen, soll es durch Spenden finanziert werden.

Noch kein Ort

Vorerst gibt es noch keinen Ort für das Projekt, aber es soll in der Innenstadt von Villingen angesiedelt werden unter der Trägerschaft des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Finanzierung soll jedoch ausschließlich über die Einnahmen des Projektes und Spenden erfolgen. „Im Moment geht es erst einmal darum, ein Projektteam aufzubauen, um dann im nächsten Schritt das Projekt weiterzuentwickeln und alles Organisatorische zu erledigen, bevor dann zu einem möglichst zeitnahen, aber im Moment noch nicht absehbaren Zeitpunkt die erste Mahlzeit angeboten werden kann“, so Annabell Schofer.

Neben dem Organisationsteam im Hintergrund, dessen Mitglieder unter der Woche nicht vor Ort anwesend sein müssten, brauche es dann für den reibungslosen Ablauf vor Ort jeweils ein Leitungsteam für die einzelnen Aufgabenbereiche wie Küche, Service oder Einkauf. Zur Vervollständigung des angedachten dreistufigen Konzepts seien dann auch noch weitere Helfer und Helferinnen für einfachere Tätigkeiten notwendig, so Florian Schofer. Es sollen Einsatzmöglichkeiten mit unterschiedlich viel Verantwortung je nach Fähigkeiten, Ideen und Zeit geschaffen werden, so dass sich jeder im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten einbringen kann.

Info-Treffen

Am Montag, 8. Juli, 19 Uhr, gibt es das erste offizielle Info-Treffen für alle Interessierten am Projekt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Stattfinden wird es in den Räumen des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Gerwigstraße 6, Villingen. Interessierte können sich auch bereits unter der Mailadresse antonia.berberich@caritas-sbk.de oder der Telefonnummer 07721/9 21 83 20 melden.

Die aus Villingen stammenden Geschwister Florian und Annabell Schofer sind beruflich beide im medizinischen Bereich tätig. Der Kontakt zum Caritasverband entstand über die Aktion „Weihnachten mal anders“, bei der sie seit mehreren Jahren mit dabei sind. Die dort gesammelten Erfahrungen und Eindrücke gaben letztlich auch den Anstoß zu diesem neuen Projekt. Antonia Berberich ist beim Caritasverband Präventionsbeauftragte und zuständig für Gemeindecaritas, Freiwilligenarbeit und Seelsorge.

Spendenkonto für das Projekt „SpeiseSTÄRKE“ Spendenkonto Sparkasse Schwarzwald-Baar BLZ: 694 500 65 Konto-Nr.: 21 21 IBAN: DE 77 69 45 00 65 00 00 00 21 21 BIC: SOLADES1VSS, Verwendungszweck: Speise-Stärke.